Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Pujian Prabowo, PDIP: Jadi Mitra Strategis Kami Tidak Nyinyir

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |16:34 WIB
Respons Pujian Prabowo, PDIP: Jadi Mitra Strategis Kami Tidak Nyinyir
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima, merespons pujian terbuka yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto terhadap peran partainya yang tetap memilih berada di luar pemerintahan. Pujian itu disampaikan Presiden secara terbuka dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025–2026 yang digelar pada Rabu 20 Mei 2026.

Aria Bima kembali menjelaskan posisi PDIP saat ini adalah sebagai mitra strategis yang mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstitusional sesuai arahan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

"Dulu kan kata oposisi, kemudian yang kali ini kan Ibu Mega memaknai sebagai mitra strategis. Strategisnya apa? Ya, strategisnya adalah bagaimana komitmen wujud tetap kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategisnya apa? Ya, mewujudkan teknokratik Pancasila yang adil, bersatu, dan demokratis," kata Aria Bima dikutip Kamis (21/5/2026).

Secara taktis, dia menekankan, PDIP akan tetap kritis. Namun, ia menjamin bahwa kritik yang dilontarkan bukan didasari oleh rasa tidak suka yang membabi buta, melainkan untuk membela pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar sesuai konstitusi dan kepentingan “wong cilik”.

Pihaknya menegaskan PDIP tidak akan bersikap asal kritik atau sekadar mencari kesalahan pemerintah tanpa dasar yang jelas. "Sekali lagi posisi PDI Perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI Perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI Perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah," tegasnya.

Ia menjelaskan sebutan mitra strategis mengandung konsekuensi bahwa PDIP akan mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun akan menjadi pihak yang paling lantang bersuara jika ada kebijakan yang menyimpang.

"Itulah sebutan sebagai mitra strategis. Tetapi kita akan bersuara lantang, kritis, argumentatif, memberikan alternatif pada saat itu menyangkut kepentingan rakyat, konstitusi, dan Pancasila," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219758/dasco-trWU_large.jpg
Prabowo Pilu Dikritik PDIP, Dasco: Itu dari Lubuk Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219753/prabowo-OHKY_large.jpg
Pidato Prabowo di DPR Dinilai Tegaskan Arah Kembali pada Konstitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219735/nelayan-eQl0_large.jpg
Prabowo Serius Tingkatkan Kesejahteraan Diapresiasi Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219728/prabowo-tQc9_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menteri Tertibkan Birokrat Nakal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219639/prabowo_subianto-RIUg_large.jpg
Ini Pidato Lengkap Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219616/prabowo_subianto-dRjy_large.jpg
Prabowo Merasa Pilu Hati Dengar Kritik Keras PDIP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement