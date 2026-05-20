Prabowo Serius Tingkatkan Kesejahteraan Diapresiasi Nelayan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Rabu (20/5/2026).

Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Diketahui, dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah akan membangun berbagai fasilitas pendukung sektor perikanan dan kelautan, antara lain pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan, serta fasilitas docking kapal guna memperkuat produktivitas dan daya saing nelayan Indonesia.

Sekretaris Jenderal HNSI, Lydia Assegaf, mewakili nelayan seluruh Indonesia menyampaikan apresiasi atas keseriusan pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap sektor perikanan nasional.

“Kami mewakili nelayan seluruh Indonesia mengapresiasi komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Pembangunan pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan hingga tempat docking kapal merupakan kebutuhan penting yang sangat dirasakan nelayan selama ini,” kata Lydia.

Lebih lanjut, kata dia, HNSI juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini masih dalam proses pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.