Kasus Fitnah Ijazah Jokowi Disebut Bakal P21, Roy Suryo: Belum Ada Keterangan Resmi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |17:22 WIB
JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo angkat bicara mengenai munculnya isu berkas kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) bakal segera rampung alias P21. Menurutnya, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan yang berhak menyatakan status P21.

"Gimana P21? Dominus litis-nya paling dominan, pengendalinya Kejaksaan. Polda Metro Jaya saja itu kemarin Pak Kombes Budi menyatakan 'kita doakan'. Jadi terima kasih, Polda Metro saja hanya bisa mendoakan," kata Roy di Polda Metro Jaya, Rabu (20/5/2026).

Roy juga menyinggung pihak-pihak yang memunculkan tumpukan berkas dengan mengklaim bahwa itu adalah dokumen perkara fitnah Jokowi lengkap dengan nama tersangka. Ia menuding hal tersebut sebagai hoaks.

"Pengendali Kejaksaan. Beredar video foto ada tumpukan berkas ada namanya, itu hoaks. Itu sebenarnya kalau Kejaksaan keberatan, tuntut itu, karena mereka menyebarkan hoaks," ujar Roy.

Sebelumnya, pada Senin, (18/5/2026) Ketum DPP KAMI Jokowi-Gibran, Razman Nasution, mengaku telah mendapatkan informasi valid jika berkas kasus tuduhan palsu ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo dengan tersangka Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma Cs bakal segera lengkap alias P21.

"Tentang adanya informasi yang valid yang saya dapat, insyaallah segera akan P21 laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan," ujarnya kepada wartawan, Senin.

(Rahman Asmardika)

Roy Suryo Cs Laporkan Rismon dan Istri ke Polisi Terkait Buku Gibran End Game
