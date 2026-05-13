Polisi Segera Tentukan Nasib Roy Suryo Cs dalam Waktu Dekat

JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal menentukan nasib perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa, terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

"Kalau terkait tentang perkara Pak Roy Suryo dan Dokter Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Rabu (13/5/2026).

Budi memastikan, perkara tersebut bakal diusut tuntas dan disampaikan secara komprehensif kepada masyarakat luas. "Tapi kita sama-sama berdoa yang yakin bahwa perkara akan kita umumkan," ujar Budi.

Namun demikian, Budi tak memastikan kapan pengumuman keputusan nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam kasus tersebut. Ia hanya menegaskan dalam waktu dekat segera diumumkan.

"Ya pasti, ini masih tanggal berapa. Pasti dalam waktu dekat," ucap Budher sapaan akrabnya.