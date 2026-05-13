HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 1 Pelaku Begal di Pinggir Tol Kebon Jeruk, 3 DPO Masih Diburu

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |13:23 WIB
Polisi Tangkap 1 Pelaku Begal di Pinggir Tol Kebon Jeruk, 3 DPO Masih Diburu
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap satu pelaku begal berinisial T (25) yang beraksi di pinggir Tol Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sementara tiga pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) masih diburu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan kasus pencurian dengan kekerasan tersebut berhasil diungkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Perlu kami sampaikan kejadian curas yang terjadi di jalan tol Kebon Jeruk, di pinggir Tol Kebon Jeruk itu sudah dilakukan pengungkapan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum,” kata Budi di Polda Metro Jaya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Budi, tersangka T ditangkap di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Saat ini, penyidik masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya yang identitasnya belum diungkap.

“Saat ini penyidik masih melakukan pengejaran terhadap 3 orang DPO,” ujar Budi.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ponsel dan sepeda motor milik korban, kendaraan roda dua yang diduga digunakan pelaku, serta rekaman CCTV.

Diketahui, aksi begal itu terjadi di Jalan Arjuna Selatan, Jakarta Barat, tepatnya di pinggir Tol Kebon Jeruk, pada Senin 4 Mei sekitar pukul 02.13 WIB. Peristiwa terekam kamera CCTV dan videonya sempat ramai beredar di media sosial.

