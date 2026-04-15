HOME NEWS MEGAPOLITAN

Identitasnya Dikantongi, 4 Begal Damkar di Gambir yang Masih Buron Diburu Polisi

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |19:16 WIB
Polisi buru begal Damkar di Gambir, Jakarta (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
JAKARTA — Polres Metro Jakarta Pusat masih memburu empat pelaku begal terhadap petugas pemadam kebakaran (damkar) di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Hingga kini, polisi baru mengamankan lima dari total sembilan tersangka yang terlibat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, identitas seluruh tersangka sudah dikantongi dan tim masih melakukan pengejaran terhadap empat orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

Adapun lima tersangka yang sudah diamankan yakni F (37) warga Tambora, Jakarta Barat; RS (24) warga Penjaringan, Jakarta Utara; RA (19) yang berdomisili di Penjaringan, Jakarta Utara, dan memiliki alamat lain di Grobogan, Jawa Tengah; HJ (28) warga Penjaringan, Jakarta Utara; serta R (21) warga Penjaringan, Jakarta Utara.

Mereka ditangkap di sebuah hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara, pada Senin 13 April 2026 malam saat sedang berpesta bersama sejumlah perempuan.

“Yang kita amankan ada lima dan yang masih dalam pengejaran itu ada empat orang,” ujar Roby dalam konferensi pers, Rabu (15/4/2026).

Empat tersangka yang masih buron masing-masing berinisial Z, J, C, dan F. Mereka diduga memiliki peran aktif dalam aksi pembegalan, mulai dari melakukan kekerasan hingga menikmati hasil kejahatan.

Roby menjelaskan, dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran berbeda. Ada yang menabrak korban, memukul menggunakan tangan maupun batu, merampas sepeda motor dan handphone, hingga menjual hasil curian.

