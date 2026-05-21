Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ultimatum Komplotan Begal, Polisi: Pikir Ulang Beraksi di Jakarta, Banyak CCTV Pantau Pergerakan!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |13:22 WIB
Ultimatum Komplotan Begal, Polisi: Pikir Ulang Beraksi di Jakarta, Banyak CCTV Pantau Pergerakan!
Ultimatum Komplotan Begal, Polisi: Pikir Ulang Beraksi di Jakarta, Banyak CCTV Pantau Pergerakan!
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengingatkan pelaku kejahatan jalanan seperti begal dan jambret agar berpikir ulang sebelum beraksi di wilayah Jakarta Pusat. Pasalnya, banyak kamera pengawas atau CCTV yang kini terpasang dapat membantu polisi melacak hingga mengungkap pelaku kejahatan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan, aksi kejahatan jalanan masih terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Pusat. Menurut dia, pelaku biasanya menyasar lokasi ramai dengan korban yang lengah.

“Pemanfaatan CCTV ini  mempermudah dalam proses lidik dan ungkap pelaku kejahatan termasuk para pelaku agar berpikir 3 sampai 5 kali sebelum melakukannya perbuatan kejahatan di Jakarta Raya ini khususnya apalagi di Jakarta Pusat,” ujarnya Roby kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Robi menyebut lokasi ramai kerap menjadi sasaran karena pelaku mengincar korban yang tidak waspada. Dalam beberapa kasus, korban kejahatan jalanan bahkan merupakan warga negara asing.

Dia juga mengungkapkan sejumlah kasus kejahatan jalanan yang sempat viral di Jakarta Pusat telah berhasil diungkap polisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219148/viral-M9dE_large.jpg
Viral Model Cantik Dikabarkan Kritis Usai Dibegal di Jakbar, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/338/3218191/penjara-LOXK_large.jpg
Polisi Tangkap 1 Pelaku Begal di Pinggir Tol Kebon Jeruk, 3 DPO Masih Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213586/begal-ya15_large.jpg
PPSU Dipukuli Begal di Pasar Minggu, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212700/penjara-egxm_large.jpg
3 Tersangka Begal Petugas Damkar di Gambir Ternyata Residivis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/338/3212670/begal-Vicf_large.jpg
Identitasnya Dikantongi, 4 Begal Damkar di Gambir yang Masih Buron Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/338/3211112/pramono_anung-Pr8f_large.jpg
Pramono Minta Satpol PP DKI Kawal Kasus Petugas Damkar Dibegal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement