Polisi Tangkap 6 Pelaku Begal di Jakarta, 2 Ditembak karena Melawan

JAKARTA - Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya kembali menangkap pelaku begal di Jakarta dan sekitarnya. Kali ini, polisi mengamankan enam orang tersangka.

"Kami melakukan penangkapan terhadap enam orang tersangka yang sempat viral juga beritanya di media sosial,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, Kamis (21/5/2026).

Iman menjelaskan, dua pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap.

“Saat kami akan melakukan upaya hukum penangkapan terhadap salah satu tersangka, dua orang mencoba melakukan perlawanan dan melarikan diri, sehingga dengan sangat terpaksa kami melakukan tindakan tegas dan terukur,” ujar Iman.