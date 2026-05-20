Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Cs Laporkan Rismon dan Istri ke Polisi Terkait Buku Gibran End Game

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |15:14 WIB
Roy Suryo Cs Laporkan Rismon dan Istri ke Polisi Terkait Buku Gibran End Game
Roy Suryo Cs laporkan Rismon Sianipar dan istri ke Polda Metro Jaya (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kubu Roy Suryo melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan istrinya beserta tim ke Polda Metro Jaya. Mereka dipolisikan terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen ISBN atau (International Standard Book Number) buku Gibran End Game.

Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji mengungkapkan, laporan itu dilakukan orang bernama Subhan Palal dan Irwan di Polda Metro Jaya.

"Hari ini resmi melaporkan Rismon dkk, di antaranya Rismon kemungkinan ada istrinya karena sebagai editor dalam buku ini, kemungkinan ada yang lain, dan pasal yang dilaporkan Pasal 391 tentang pemalsuan dokumen," kata Abdul di Polda Metro Jaya, Rabu (20/5/2026).

Menurut Abdul, Rismon, istrinya, dan timnya diduga memalsukan ISBN buku Gibran End Game pada cetakan pertama. Sementara pada cetakan kedua, ISBN-nya sudah resmi.

"Diduga Rismon bersama istri dan timnya memalsukan ISBN dalam buku Gibran End Game versi pertama cetakan pertama karena ada dua cetakan. Pertama yang digunakan diduga palsu, pada cetakan kedua ISBN benar," ujarnya.

Abdul mengklaim, setelah diajukan sejumlah bukti, Polda Metro Jaya pun menerima laporan tersebut. Menurutnya, isi buku tersebut tidak dipermasalahkan. Namun, yang jadi persoalan adalah soal ISBN dari karya tulis itu.

"Soal bukunya, isinya tak dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ISBN buku pertama dengan ISBN 9786347378040 ini yang diduga palsu. Begitu dicetak kedua, ISBN sudah baru 9786347378033. ISBN ini terdaftar atas nama Rismon. ISBN pertama terdaftar atas nama orang lain. Kami sudah cek ke Perpusnas dan bisa ditelusuri," papar Abdul.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215923/refly_harun-zrkv_large.jpg
Audiensi dengan Kejagung, Refly Harun Minta Kasus Roy Suryo Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214707/roy_suryo-5Aky_large.jpg
Bongkar Kejanggalan Ijazah Rismon Sianipar, Roy Suryo: Bukan Gadjah Mada tapi Gajhaj Adam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206624/viral-Tb81_large.jpg
Rismon Ajukan RJ Usai 2 Bulan Riset Ulang Ijazah Jokowi, Roy Suryo: Penelitiannya Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206560/viral-Kwjh_large.jpg
Rismon Sianipar Ajukan Restorative Justice, Kubu Roy Suryo: Kehendak Pribadi atau Ada Tekanan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199808/roy_suryo-yATR_large.jpg
Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Cs Minta Salinan 709 Dokumen ke Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196196/viral-RHO6_large.jpg
Roy Suryo Cs Akan Gugat SP3 Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement