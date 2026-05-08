HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Kebut Laporan JK terhadap Rismon Sianipar, Kumpulkan Bukti Digital hingga Periksa Saksi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |16:39 WIB
JAKARTA - Bareskrim Polri terus mendalami laporan dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik yang dilayangkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar. Penyidik masih mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk bukti digital.

"Soal laporan Jusuf Kalla kemarin sudah kita klarifikasi. Kita masih kumpulkan bukti," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Wira menjelaskan, penyidik juga mendalami bukti-bukti digital dalam perkara tersebut. Untuk proses pengumpulan dan penanganannya, Bareskrim akan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber.

"Untuk bukti digitalnya kita akan koordinasi dengan Direktorat Siber nanti karena yang spesial untuk penanganan barang buktinya nanti kita koordinasikan," kata dia.

Selain itu, kata Wira, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam tahap penyelidikan. Namun, ia belum memerinci identitas maupun jumlah saksi yang telah dimintai keterangan. "(Terlapor dipanggil) Belum. Karena abis itu saksi-saksi dulu," tutupnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla melalui kuasa hukumnya melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

 

