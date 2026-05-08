HOME NEWS NASIONAL

Dituding Fitnah JK, Ade Armando Siap Klarifikasi dan Minta Maaf

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |13:10 WIB
Ade Armando (foto: Okezone)
JAKARTA - Pegiat media sosial, Ade Armando menyatakan bersedia bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla untuk meminta maaf atas pernyataannya yang menuai polemik.

"Oh saya kan katakan, ya, bahwa saya bersedia minta maaf ke Pak JK dan ke publik selama dengan pembicaraan yang proporsional," kata Ade dalam program Interupsi bertajuk "Dituding Fitnah JK, 40 Ormas Laporkan Ade Armando Cs" yang disiarkan iNews TV.

Ade mengaku siap meminta maaf kepada JK. Bahkan, ia akan menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk memfitnah maupun memprovokasi umat Islam dan Kristen.

"Saya akan mengatakan saya tidak memfitnah Bapak, saya tidak sedang memprovokasi umat Islam ataupun umat Kristen untuk marah, saya tidak sedang mengadu domba," terang Ade.

"Eh, tapi kalau itu terasa seperti sesuatu yang mengganggu, saya akan minta maaf. Juga kepada umat Islam yang barangkali menurut saya punya mispersepsi terhadap saya, bahwa saya itu orang yang anti-Islam. Saya itu tidak anti-Islam," pungkasnya.

(Awaludin)

