Dilaporkan 40 Ormas Islam ke Bareskrim, Ade Armando: Ada Upaya Ingin Menghabisi Saya!

JAKARTA - Pegiat media sosial, Ade Armando mengaku tidak pernah bersalah saat merespon video ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ade tak bermaksud untuk mengadu domba atau memprovokasi pihak manapun.

Pernyataan Ade itu menanggapi langkah 40 ormas Islam yang melaporkan Ade ke Bareskrim. Ia meyakini, laporan itu tidak akan dicabut.

"Saya yakin juga laporan terhadap saya juga tidak akan dicabut nih, akan terus. Tapi saya merasa bahwa saya nggak bersalah kok. Saya tidak pernah mengadu domba, memprovokasi, menghasut siapapun, bahkan untuk membenci JK nggak pernah. Jadi saya tetap yakin dengan sikap saya," ujar Ade, Selasa (5/5/2026).

Ade pun menilai, laporan terhadap dirinya terasa berbeda. Pasalnya, kata dia, ada banyak organisasi Islam yang melayangkan laporan terhadapnya dan dipimpin oleh tokoh agama. Bahkan, ia mengklaim telah mendapat serangan di sosial media.

"Tapi serangannya itu bukan hanya ke saya. Buat saya untuk pertama kalinya serangannya diarahkan kepada PSI. Nama PSI berulang kali disebut," ucap Ade.

Bahkan, kata dia, PSI juga telah mendapat surat ancaman. Namun dia tidak memberitahu siapa yang mengancam partai pimpinan Kaesang Pangarep tersebut.

"Kita baca sama-sama surat-suratnya yang mengatakan bahwa, 'nggak bisa nih selama Ade Armando masih ada di sana, kita nggak akan dukung PSI.' Karena tuduhannya adalah penodaan agama bahwa saya menghina Islam," ucap Ade Armando.