Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilaporkan 40 Ormas Islam ke Bareskrim, Ade Armando: Ada Upaya Ingin Menghabisi Saya!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |18:21 WIB
Dilaporkan 40 Ormas Islam ke Bareskrim, Ade Armando: Ada Upaya Ingin Menghabisi Saya!
Pegiat media sosial, Ade Armando/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pegiat media sosial, Ade Armando mengaku tidak pernah bersalah saat merespon video ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).  Ade tak bermaksud untuk mengadu domba atau memprovokasi pihak manapun.

Pernyataan Ade itu menanggapi langkah 40 ormas Islam yang melaporkan Ade ke Bareskrim. Ia meyakini, laporan itu tidak akan dicabut.

"Saya yakin juga laporan terhadap saya juga tidak akan dicabut nih, akan terus. Tapi saya merasa bahwa saya nggak bersalah kok. Saya tidak pernah mengadu domba, memprovokasi, menghasut siapapun, bahkan untuk membenci JK nggak pernah. Jadi saya tetap yakin dengan sikap saya," ujar Ade, Selasa (5/5/2026).

Ade pun menilai, laporan terhadap dirinya terasa berbeda. Pasalnya, kata dia, ada banyak organisasi Islam yang melayangkan laporan terhadapnya dan dipimpin oleh tokoh agama. Bahkan, ia mengklaim telah mendapat serangan di sosial media.

"Tapi serangannya itu bukan hanya ke saya. Buat saya untuk pertama kalinya serangannya diarahkan kepada PSI. Nama PSI berulang kali disebut," ucap Ade.

Bahkan, kata dia, PSI juga telah mendapat surat ancaman. Namun dia tidak memberitahu siapa yang mengancam partai pimpinan Kaesang Pangarep tersebut.

"Kita baca sama-sama surat-suratnya yang mengatakan bahwa, 'nggak bisa nih selama Ade Armando masih ada di sana, kita nggak akan dukung PSI.' Karena tuduhannya adalah penodaan agama bahwa saya menghina Islam," ucap Ade Armando.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/337/3216539//psi-67L3_large.jpg
Dilaporkan 40 Ormas Islam soal Video JK, Ade Armando Mundur dari PSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216481//viral-3CO4_large.jpg
Viral Waketum PSI Ronald  Sinaga Dikeroyok OTK di Menteng, Dua Pelaku Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216398//ade_armando-xrWZ_large.jpg
Ini Poin Pelaporan Ade Armando Cs oleh 40 Ormas Islam Terkait Video JK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216387//jk-zvB6_large.jpg
HKBP-PGI Temui JK, GAMKI Serukan Publik Hindari Polarisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216324//jusuf_kalla-2cuS_large.jpg
40 Ormas Islam Laporkan Ade Armando, Abu Janda dan Grace Natalie ke Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216299//polda_metro-qWiC_large.jpg
Potong Video Ceramah JK, Ade Armando dan Abu Janda Dilaporkan ke Polda Metro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement