Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

40 Ormas Islam Laporkan Ade Armando, Abu Janda dan Grace Natalie ke Bareskrim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |15:41 WIB
40 Ormas Islam Laporkan Ade Armando, Abu Janda dan Grace Natalie ke Bareskrim
Ade Armando, Abu Janda dan Grace Natalie dilaporkan ke Bareskrim (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aliansi Ormas Islam melaporkan Grace Natalie, Ade Armando, dan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri. Aliansi tersebut mengklaim terdiri dari 40 organisasi.

“Kami hari ini mewakili sekitar 40 ormas Islam yang kita sebut dengan Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama datang untuk membuat laporan kepolisian yang akan melaporkan tiga orang, yaitu saudara Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natalie,” kata Direktur LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

Syaefullah mengungkapkan laporan ini terkait dengan pernyataan dalam podcast yang diduga telah mem-framing mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK.

“Kami anggap mereka telah mem-framing, melakukan upaya-upaya yang kemudian memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 32 Ayat (1) UU ITE serta Pasal 243 dan Pasal 247,” ujarnya.

Menurutnya, podcast Ade Armando dan pihak lainnya telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia dan dampaknya sudah terlihat hingga saat ini.

“Podcast mereka itu telah memantik kemarahan ataupun memberikan reaksi negatif dari kalangan saudara-saudara kita umat Kristiani yang seolah-olah menganggap Pak JK telah menistakan agama Kristen, padahal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Pak JK,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216299/polda_metro-qWiC_large.jpg
Potong Video Ceramah JK, Ade Armando dan Abu Janda Dilaporkan ke Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/338/3212963/kabid_humas_polda_metro_jaya-xqAZ_large.jpg
Polisi Usut Laporan Faizal Assegaf ke Jubir KPK Imbas Kasus Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212623/faizal_assegaf-zfVH_large.jpg
Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK ke Dewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212384/faizal_assegaf-mRp9_large.jpg
Usai Lapor Polisi, Faizal Assegaf Akan Adukan Jubir KPK ke Dewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212374/pencemaran_nama_baik-6Js0_large.jpg
Faizal Assegaf Polisikan Jubir KPK Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/338/3206410/polri-ZJOb_large.jpg
Polri Disebut Profesional Tangani Kasus Zendhy vs Bibi Kelinci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement