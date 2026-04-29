JK Bertemu Pimpinan Ormas Islam, Bahas Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |09:31 WIB
JAKARTA - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), bertemu puluhan pimpinan ormas islam pada Selasa (28/4/2026) malam. Pertemuan ini untuk memberikan dukungan terhadap JK terkait kasus dugaan penistaan agama. 

Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin turut hadir dalam acara tersebut. Menurut dia, setidaknya terdapat 40 tokoh dan pimpinan ormas Islam yang hadir. 

"Didasari oleh rasa tak enak di kalangan tokoh-tokoh Islam bahwa terakhir ini yang banyak membela Bapak Jusuf Kalla adalah para tokoh-tokoh Kristiani, baik PGI, dari PGI maupun KWI," kata Din. 

"Maka pimpinan ormas-ormas Islam merasa tergerak untuk bersilaturahim membicarakan apa yang terjadi terakhir ini, khususnya atas Bapak Jusuf Kalla," katanya.

Menurutnya, apa yang dituduhkan kepada JK hanya sebatas kontroversi yang menimbulkan kegaduhan. 

