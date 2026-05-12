Dilaporkan 40 Ormas, Ade Armando: Berarti Pak JK Tak Pernah Merasa Difitnah!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |22:40 WIB
JAKARTA - Terlapor kasus fitnah mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), Ade Armando menanggapi laporan dari 40 ormas yang ditunjukkan kepadanya. Ia dilaporkan karena diduga melakukan fitnah terhadap JK.

Namun yang membuatnya santai, karena Jusuf Kalla tidak melaporkannya secara langsung. Hal tersebut menurutnya sebagai tanda bahwa mantan Wapres itu tidak merasa difitnah.

"Ya itu paling tidak sekarang saya tahu jadi bahwa Pak JK itu sebetulnya tidak merasa saya perlu dilaporkan," ucap Ade dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (12/5/2026) malam.

"Tidak merasa perlu memperkarakan saya yang saya asumsikan artinya Pak JK tidak merasa bahwa saya memfitnah beliau," sambungnya.

Ade Armando juga menyinggung beberapa kelompok tertentu yang menurutnya terus menggiring opini agar dirinya bisa di penjara.

"Jadi kan ada tuduhan bahwa saya memfitnah Pak JK misalnya. Kan beberapa kali itu dimunculkan oleh kalangan yang ingin agar saya dipenjarakan itu," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

