LHKPN Terbaru Prabowo: Kekayaan Tembus Rp2,06 Triliun dan Nihil Utang

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, melaporkan total kekayaan sebesar Rp2.066.764.868.191 atau lebih dari Rp2,06 triliun dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru.

Data tersebut tercantum dalam laporan periodik tahun 2025, yang disampaikan Prabowo pada 31 Maret 2026.

Dalam laporan itu, Prabowo tercatat memiliki 10 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan dan Bogor dengan total nilai mencapai Rp323.758.593.500.

Selain aset properti, Prabowo juga melaporkan sejumlah kendaraan yang dimilikinya. Di antaranya Toyota Alphard tahun 2005 senilai Rp400 juta, Honda CRV tahun 2007 senilai Rp130 juta, dan Toyota Land Cruiser tahun 1980 senilai Rp50 juta.