Prabowo Pimpin Ratas Virtual, Bahas Penyelamatan Pantura Jawa-Jaringan Kereta Api

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |10:54 WIB
Presiden Prabowo Subianto pimpin Ratas Virtual, bahas penyelamatan Pantura Jawa-Jaringan Kereta Api (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas Kabinet Merah Putih secara virtual pada Senin 11 Mei 2026 sore. Rapat tersebut membahas penyelamatan Pantai Utara (Pantura) Jawa hingga jaringan kereta api nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang mengikuti rapat tersebut membagikan informasinya melalui akun Instagram pribadinya, @agusyudhoyono, pada Selasa (12/5/2026).

"Dalam kesempatan tersebut, saya melaporkan progres sejumlah agenda prioritas yang menjadi direktif Bapak Presiden untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan ketahanan wilayah kita," kata AHY.

AHY membeberkan beberapa poin utama yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo, di antaranya penyelamatan Pantura Jawa; rehabilitasi pascabencana; Gerakan Indonesia Asri dengan ruang terbuka hijau dan biru; program 3 Juta Rumah dan konsep Transit Oriented Development (TOD); serta transformasi dan jaringan kereta api nasional.

"Saya juga melaporkan pentingnya swasembada air melalui manajemen irigasi dan pipa rumah tangga yang berkelanjutan sebagai pilar utama ketahanan pangan," kata AHY.

AHY mengatakan tantangan ke depan tidaklah ringan. Namun, dengan kerja keras dan kolaborasi lintas sektoral, "Kita optimistis infrastruktur nasional akan semakin tangguh dan membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

