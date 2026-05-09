HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Nyanyi Hymne Guru Bareng Anak-Anak di Talaud

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |11:16 WIB
Momen Prabowo Nyanyi Hymne Guru Bareng Anak-Anak di Talaud
Momen Prabowo Nyanyi Hymne Guru Bareng Anak-Anak di Talaud (Youtube Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau SMKN 2 Talaud di Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026).

Dilihat dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo tiba di lokasi dengan mengenakan safari berwarna krem dan topi biru. Saat tiba, Prabowo disambut warga sekitar.

Dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden, tampak sejumlah anak menyambut Prabowo dengan nyanyian. Pandangan Prabowo pun tertuju kepada mereka. Prabowo sempat meminta lagu kepada anak-anak di sana.

“Lagu Di Sini Senang bisa?" tanya Prabowo.

Presiden Prabowo pun bernyanyi bersama anak-anak. Selanjutnya, Presiden kembali meminta para anak-anak itu untuk menyanyikan ‘Hymne Guru’. Terlihat mereka bernyanyi bersama.

Sebelumnya, Prabowo tiba di Bandara Pulau Miangas pukul 09.50 WIB. Terlihat Prabowo mengenakan baju safari berwarna krem dan topi berwarna biru.

Saat turun dari pesawat, terlihat Prabowo disambut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menkomdigi Meutya Hafid, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri PU Doddy Hanggodo, Wakil Panglima Jenderal Tandyo Budi Revita, dan KSAU Marsekal Tony Hardjono.

(Erha Aprili Ramadhoni)

