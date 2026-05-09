Puskesmas di Miangas Belum Pernah Diperbaiki sejak Zaman Soeharto, Prabowo Janji Perbaiki

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026). Prabowo berjanji merawat bandara hingga puskesmas yang ada di Pulau Miangas tersebut.

Awalnya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan masyarakat Pulau Miangas. Ia menyebutkan, dirinya menjadi presiden kedua yang mengunjungi Pulau Miangas setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Yang saya hormati bapak-ibu sekalian yang kumpul di sini, anak-anakku yang kucintai semuanya. Terima kasih sudah menerima saya, saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara,” ucap Prabowo di SMKN 2 Talaud, Sabtu (9/5/2026).

“Saya baru saja dari Filipina, ternyata cukup dekat dari Filipina. Kita bersyukur, saya presiden kedua yang sudah ke Miangas, Pak Jokowi sudah ke sini,” sambung dia.

Dia menyebutkan, akan memelihara Bandara Pulau Miangas yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Sementara itu, ia juga akan memperbaiki puskesmas setelah mendapatkan aduan dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.