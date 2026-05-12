Tragis! Anak Bunuh Ibu Kandung, Hantam Kepala Korban dengan Cobek hingga Pecah

PEKALONGAN - Seorang ibu tewas dianiaya oleh anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia di rumahnya Jalan Gotong Royong, Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (11/5/2026). Korban meninggal setelah mendapat perawatan medis akibat luka fatal di bagian tengkorak kepala.

Korban diketahui bernama Tarsimi (66) harus meregang nyawa usai mendapat perawatan medis selama dua jam di Rumah Sakit Siti Khotidjah. Pelaku bernama M Sidik Permana (25) yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setiyanto mengatakan, korban ditemukan berlumuran darah oleh anak korban sekaligus kakak pelaku.

“Kami baru mendapat informasi pada Senin pagi dan langsung ke lokasi untuk melakukan olah TKP serta meminta keterangan dari sejumlah saksi,”ujar AKP Setiyanto.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa cobek batu yang menyebabkan korban meninggal dunia karena benturan keras.

“Pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi pada jasad korban, sementara pelaku masih dilakukan observasi kejiwaan di RS Djunaid untuk menentukan kepastian hukum yang akan menjerat pelaku,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

