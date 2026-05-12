Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Anak Bunuh Ibu Kandung, Hantam Kepala Korban dengan Cobek hingga Pecah

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |05:00 WIB
Tragis! Anak Bunuh Ibu Kandung, Hantam Kepala Korban dengan Cobek hingga Pecah
Anak Bunuh Ibu Kandung, Hantam Kepala Korban dengan Cobek hingga Pecah
A
A
A

PEKALONGAN  - Seorang ibu tewas dianiaya oleh anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia di rumahnya Jalan Gotong Royong, Pekalongan, Jawa Tengah, Senin  (11/5/2026).  Korban meninggal setelah mendapat perawatan medis akibat luka fatal di bagian tengkorak kepala.

Korban diketahui bernama Tarsimi (66) harus meregang nyawa usai mendapat perawatan medis selama dua jam di Rumah Sakit Siti Khotidjah. Pelaku bernama M Sidik Permana (25) yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setiyanto mengatakan, korban ditemukan berlumuran darah oleh anak korban sekaligus kakak pelaku.

“Kami baru mendapat informasi pada Senin pagi dan langsung ke lokasi untuk melakukan olah TKP serta meminta keterangan dari sejumlah saksi,”ujar AKP Setiyanto.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa cobek batu yang menyebabkan korban meninggal dunia karena benturan keras.

“Pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi pada jasad korban, sementara pelaku masih dilakukan observasi kejiwaan di RS Djunaid untuk menentukan kepastian hukum yang akan menjerat pelaku,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215519//kpk-rw0Q_large.jpg
KPK Dalami Aliran Uang Dugaan Korupsi Usai Periksa Suami Bupati Fadia Arafiq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213494//mayat-rVlg_large.jpg
Durhaka! Anak Habisi Nyawa Ibu Tiri di Tangerang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/338/3213390//penemuan_mayat-QOhz_large.jpg
Sadis! Anak Diduga Bunuh Ibu Tiri di Tangerang Gegara Dimarahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205351//kpk-3yoi_large.jpg
Telusuri Aliran Korupsi Bupati Pekalongan, KPK Bidik Suami dan Anak Fadia Arafiq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204976//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur-K8vD_large.jpg
Kasus Bupati Pekalongan, KPK Ungkap Perangkat Daerah Harus Menangkan ‘Perusahaan Ibu’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/338/3200111//pembunuhan-lDMy_large.jpg
Dendam Membara, Begini Detik-Detik Pelaku Racuni Ibu dan Kakak-Adik di Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement