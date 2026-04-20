Durhaka! Anak Habisi Nyawa Ibu Tiri di Tangerang, Begini Kronologinya

JAKARTA - Polisi mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial W (46) di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Terduga pelaku anak tiri korban diketahui positif mengonsumsi narkotika.

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wira Graha Setiawan mengungkapkan, terduga pelaku dinyatakan positif narkoba setelah dilakukan tes urine terhadap pelaku pasca penangkapan.

“Dari hasil pemeriksaan, tersangka positif mengandung zat metamfetamin, amfetamin, dan benzodiazepam,” kata Wira, Senin (20/4/2026).

Peristiwa ini terungkap berawal dari laporan masyarakat melalui layanan darurat 110 pada Jumat 17 April 2026 sekitar pukul 19.00 WIB, terkait penemuan jenazah perempuan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Binong.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas dari Polres Tangerang Selatan bersama Polsek Curug segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi, serta evakuasi korban ke RSU Tangerang.