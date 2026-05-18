Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Pembunuhan Kacab Bank, 3 Anggota Kopassus Dituntut 4 Hingga 12 Tahun Penjara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |17:03 WIB
Kasus Pembunuhan Kacab Bank, 3 Anggota Kopassus Dituntut 4 Hingga 12 Tahun Penjara
3 Anggota Kopassus Dituntut 4 Hingga 12 Tahun Penjara/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Oditurat Militer II-07 Jakarta menuntut tiga anggota Kopassus dengan pidana penjara yang bervariasi,dari 4 hingga 12 tahun penjara, dalam Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang (Kacab) Bank, Mohamad Ilham Pradipta. Tuntut dibacakan Oditurat Militer Jakarta Mayor (Chk) Wasinton Marpaung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin (18/5/2026).

Adapun, tiga anggota Kopassus itu yakni Serka Mochamad Nasir (MH-Terdakwa 1), Kopda Feri Herianto (FH-Terdakwa 2), dan Serka Frengky Yaru (FY-Terdakwa 3). Ketiga diduga memiliki peran dalam hilangnya nyawa MIP.

Marpaung menyampaikan bahwa terdakwa 1 dituntut pidana penjara selama 12 tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Darat.

"Pidana pokok: Penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI Angkatan Darat," kata Marpaung ketika membacakan surat tuntutan.

Terdakwa II dalam kasus ini juga dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI Angkatan Darat. Serta dituntut 10 tahun penjara.

"Terdakwa Dua: Kopda Feri Herianto Hermanto, NRP 31120683370593. Pidana pokok: Penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani," sambungnya.

Sementara untuk terdakwa III hanya dituntut pidana penjara selama 4 tahun. Serka FY tidak dikenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Kopassus TNI AD.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/338/3218725/viral-8hSw_large.jpg
Brutal! Seorang Pria Tewas Dikeroyok di Tempat Biliar dan Diduga Dilempar dari Lantai 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217806/sidang_pembunuhan-Edlj_large.jpg
Tangis Istri Kacab Bank BUMN Pecah di Sidang saat Ungkap Doa Anak untuk Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216403/bimo_suryono-2BKr_large.jpg
Bukan Kerja Biasa, Polda Riau Berhasil Bongkar Kasus Menantu Bunuh Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/340/3216192/pembunuhan-uQU1_large.jpg
Terungkap! Ini Motif Menantu Tega Bunuh dan Rampok Mertua di Pekanbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/340/3216196/pembunuhan-PGR1_large.jpg
Bunuh Lansia di Pekanbaru, Menantu Gasak Perhiasan-Dolar Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/340/3216195/pembunuhan-xtMH_large.jpg
4 Pembunuh Lansia di Pekanbaru Ditangkap, Otak Pelaku Menantu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement