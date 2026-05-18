Kekuatan Militer RI Semakin Menakutkan, Ini Spesifikasi Jet Tempur Rafale Penjaga Dirgantara

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |10:37 WIB
Spesifikasi Jet Tempur Rafale Penjaga Dirgantara
JAKARTA-  Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur Dassault Rafale, 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, Radar GCI GM403, kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (18/5/2026).

Prabowo juga menyerahkan juga Rudal Air to Air Beyond Visual Range (BVR) Meteor dan Smart Weapon AASM Hammer yang merupakan bagian dari Jet Tempur Rafale.

Kedatangan berbagai mesin perang ini  untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia dan menjadi penjaga langit Nusantara.

Spesifikasi Jet Tempur Rafale
Dilansir dari situs resminya, Rafale memiliki kapabilitas 'Omnirole'. Pesawat tempur ini juga berperan dalam misi permanen 'Peringatan Reaksi Cepat' pertahanan udara atau kedaulatan udara.

Pesawat tempur Rafale Generasi 4.5 tergolong canggih karena bisa melesat dengan kecepatan hampir dua kali lipat kecepatan suara, dengan kecepatan tertinggi 1,8 Mach.

Setiap unit dilengkapi kemampuan multi-peran, termasuk peperangan elektronik, pertahanan udara, dukungan darat, dan serangan mendalam, sehingga Rafale bisa memberikan keunggulan udara kepada TNI Angkatan Udara.

Setiap dibekali 14 stasiun penyimpanan senjata. Jet tempur Rafael terbang dengan rudal udara-ke-udara, Meteor, yang paling canggih. Rudal seberat 190 kg ini memiliki Beyond Visual Range (BVR) lebih dari 100 km, dan melaju dengan kecepatan tertinggi 4 Mach.

 

