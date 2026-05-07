HOME NEWS NASIONAL

Letjen Robi Herbawan Ditunjuk Jadi Kabais TNI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |12:25 WIB
Letjen Robi Herbawan ditunjuk jadi Kabais TNI (Foto: Kemhan)
JAKARTA - Letjen Robi Herbawan ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI. Penunjukan tersebut dibenarkan Karo Infohan Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait.

“Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,” kata Rico, Kamis (7/5/2026).

Rico menjelaskan, penunjukan Robi merupakan bagian dari regenerasi dan penguatan organisasi di tubuh TNI.
“Penunjukan tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen strategis pertahanan negara,” ujarnya.

Sebelum ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Robi menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan Kementerian Pertahanan.
Sebagai informasi, sebelumnya Tentara Nasional Indonesia melakukan penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Yudi Abrimantyo. 

Langkah ini dilakukan buntut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

