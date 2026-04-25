Profil Praka Rico Pramudia, Prajurit TNI Keempat yang Gugur di Lebanon

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali kehilangan prajurit terbaiknya saat bertugas dalam Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL di Lebanon Selatan. Total empat prajurit gugur dalam misi perdamaian tersebut.

Praka Rico Pramudia sebelumnya luka parah akibat ledakan yang menghantam Pos UNIFIL di Adchit Al Qusayr dan dinyatakan gugur pada Jumat (24/4).

Tiga prajurit yang gugur sebelumnya adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar; Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan; dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon.

“Almarhum Praka Rico Pramudia merupakan prajurit yang bertugas sebagai Tabakpan 1/C Kompi C UNP 7-1 Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL, dan sehari-hari berdinas sebagai Taban SO RU 1 Ton 2 Kipan A Yonif 114/SM Brigif 25/Siwah,” ujar Kadispenad, Brigjen TNI Donny Pramono, Sabtu (25/4/2026).

Profil Praka Rico Pramudia

Praka Rico Pramudia merupakan prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Kepala (Praka) yang bertugas di Batalyon Infanteri 114/Satria Musara, Kodam Iskandar Muda. Rico tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) UNIFIL di Lebanon Selatan, Lebanon.

Pria berusia 31 tahun ini menjalankan tugas sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di wilayah konflik tersebut .