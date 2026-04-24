Prajurit TNI Tembus Daerah Terisolir, Bangun Jalan Desa hingga Buat Jembatan

JAMBI-Desa Seko Besar di Kabupaten Sarolangun, Jambi, merupakan salah satu desa terisolir karena akses transportasi jalan menuju desa tersebut susah dilalui jika musim hujan. Puluhan tahun warga mendambakan transportasi yang layak.

Namun karena anggaran pemerintah yang belum memadai mengakibatkan jalan satu-satunya menuju desa tersebut tak tersentuh pembangunan, akibatnya hasil perkebunan warga tak bisa terangkut bahkan terbuang sia-sia.

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 128 Kodim 0420/Sarko, pun memperbaiki infrastruktur di Desa Seko Besar.

Kapten Inf Husnan Efendi mengatakan, pihaknya akan pembangunan dan perbaikan jalan menuju desa Seko Besar sepanjang 4,7 kilometer.

"Jalannya tidak bisa dilalui jika musim hujan turun, masyarakat selama ini tidak bisa mengeluarkan hasil kebunnya atau bahkan tidak bisa beraktivitas jika hujan turun. Untuk itulah perbaikan jalan ini menjadi fokus utama sasaran TMMD ke 128 kodim 0420/Sarko" ujar Kapten Inf Husnan, Jumat (24/4/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan jika pihaknya akan menurunkan alat berat untuk memperbaiki jalan tersebut.

"Perbaikan jalan ini tidak bisa manual, karena kerusakannya cukup parah, kita harus gunakan alat berat. Selain itu beberapa titik harus kita pasang gorong-gorong atau bahkan nanti kita buatkan jembatan agar aliran air tidak lagi merusak jalan,"tandasnya.