Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua WN Rusia Ditangkap saat Bawa 7,8 Kg Hashis untuk Pasar Bali

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |23:10 WIB
Dua WN Rusia Ditangkap saat Bawa 7,8 Kg Hashis untuk Pasar Bali
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis hashis seberat 7,8 kilogram, yang diduga akan diedarkan di Bali. Dalam operasi tersebut, dua warga negara Rusia ditangkap.

Kedua tersangka masing-masing berinisial KK (52), perempuan, dan SK (40), laki-laki. Mereka diamankan petugas gabungan di kawasan Dusun Kayang, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Bali.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima BNN dari Bea dan Cukai, mengenai adanya koper berisi narkotika jenis hashis yang dibawa dari Thailand oleh tersangka KK.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim penyidik BNN melakukan serangkaian penyelidikan dan pengembangan. Hasilnya, petugas berhasil mengidentifikasi satu pelaku lainnya berinisial SK yang diduga terlibat dalam rencana peredaran narkotika tersebut di Bali.

Dari hasil penyelidikan, kedua tersangka diketahui melakukan perjalanan darat menuju Pulau Bali dengan membawa narkotika jenis hashis atau ganja padat seberat 7,8 kilogram. Barang haram tersebut diduga akan diedarkan di sejumlah lokasi di Bali.

Sebelum sempat menjalankan aksinya, petugas gabungan BNN dan Bea Cukai berhasil menghentikan perjalanan kedua tersangka dan melakukan penangkapan di wilayah Bangli.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
WN Rusia BNN Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/338/3222818//narkoba-TRDW_large.jpg
3 Bandit Narkoba Terjaring Polisi di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/340/3222690//viral-GRI1_large.jpg
Bekingi Kampung Narkoba Samarinda, Bripka Dedy Wiratama Dipecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/338/3221615//narkoba-pboC_large.jpg
Panik saat Ada Razia Cipta Kondisi, Pria Ini Ternyata Bandar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221489//penangkapan-C5a1_large.jpg
Polisi Tangkap 3 Pengedar Obat Keras di Tanah Abang, Ribuan Pil Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221419//narkoba-vwI0_large.jpg
Polisi Sita Ratusan Pil Terlarang saat Patroli di Kawasan Blok M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221372//polri-iOay_large.jpg
Selebgram Cantik ZNM dan YouTuber yang Isap Whip Pink Diamankan Bareskrim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement