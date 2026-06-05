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3 Bandit Narkoba Terjaring Polisi di Jakut

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |19:08 WIB
3 Bandit Narkoba Terjaring Polisi di Jakut
Ilustrasi penyalahguna narkoba (Foto: Ist)
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JAKARTA - Polisi melakukan patroli gabungan di wilayah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (5/6/2026) dini hari. Tiga orang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu diamankan.

"Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa sabu, korek api, dan satu unit sepeda motor," ujar Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Maryanto, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, ketiga pria tersebut kemudian digelandang ke Polres Metro Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satresnarkoba. Pengungkapan itu berawal dari patroli gabungan Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres Metro Jakarta Utara yang menyasar sejumlah lokasi rawan pada dini hari.

Patroli rutin dilakukan untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif sekaligus menekan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Kehadiran polisi di lapangan tidak hanya untuk mengantisipasi tawuran dan kejahatan jalanan, tetapi juga mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

"Keberadaan anggota di tengah masyarakat merupakan langkah preventif sekaligus respons cepat terhadap potensi gangguan kamtibmas. Dengan demikian, masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman," katanya.

Usai mengamankan ketiga pria tersebut, petugas kembali melanjutkan patroli ke sejumlah titik lain di Jakarta Utara. Hingga patroli berakhir, tidak ditemukan kejadian menonjol lainnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Jakut Polda Metro Jaya Narkoba
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