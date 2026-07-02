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Gerebek Bandar Narkoba, Satu Polisi Gugur di Tumbang Kalteng

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |16:52 WIB
Gerebek Bandar Narkoba, Satu Polisi Gugur di Tumbang Kalteng
Ilustrasi polisi gugur saat gerebek bandar narkoba (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Aipda Yudhie Perdana Putra, gugur ditembak bandar narkoba saat melakukan penggerebekan di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengungkapkan operasi pemberantasan narkoba tersebut berlangsung pada Rabu, 1 Juli 2026, malam hingga Kamis dini hari.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Aipda Yudhie Perdana Putra yang gugur saat menjalankan tugas memberantas peredaran narkotika. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," kata Eko, Kamis (2/7/2026).

Peristiwa bermula saat Satresnarkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika.

Sebanyak 12 personel diterjunkan dalam operasi tersebut. Setibanya di lokasi, tim dibagi menjadi dua kelompok. Tim pertama melakukan penindakan di rumah target, sedangkan tim kedua bersiaga di lokasi lain sebagai unsur pendukung.

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Topik Artikel :
Polisi Gugur polri Narkoba
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