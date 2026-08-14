Tampang Bos Gendut, Gembong Narkoba Kampung Bahari Ditangkap saat Sedot Lemak di Klinik Kecantikan

JAKARTA – Sepak terjang MR alias Bos Gendut, salah satu gembong kartel narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berakhir. Ia ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di sebuah klinik kecantikan, kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat.

Sejumlah petugas menggerebek klinik tersebut setelah berhasil melacak keberadaan MR. Usai berkoordinasi dengan pihak klinik, petugas kemudian menangkap MR yang tengah menjalani penyedotan lemak di ruang perawatan.

MR tak berkutik saat diringkus petugas. Ia telah diburu aparat sejak November 2025 dan resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Bos Gendut sebelumnya berhasil lolos dari sergapan petugas pada Agustus 2025 dalam kasus kepemilikan 98 kilogram sabu, senjata api, dan emas batangan yang diduga dibeli dari hasil penjualan narkoba.

Menurut Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih besar.

Penangkapan MR dilakukan pada Rabu malam, 12 Agustus 2026. Dari keterangan yang diperoleh setelah penangkapan, petugas kemudian melakukan penggerebekan di Kampung Bahari pada Kamis 13 Agustus 2026.

(Arief Setyadi )

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