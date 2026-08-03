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Selundupkan Narkoba, Pilot Malaysia Positif Sabu hingga Kokain

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |15:53 WIB
Selundupkan Narkoba, Pilot Malaysia Positif Sabu hingga Kokain
Pilot Malaysia selundupkan narkoba ke Indonesia (Foto: Ist/Okezone)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap hasil tes urine pilot maskapai asal Malaysia, Mohd Saufi bin Othman yang diduga menyelundupkan narkotika ke Indonesia.

Kasubdit 2 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Awaludin Amin mengatakan urine Saufi positif mengandung zat narkotika. Ia diduga berada di bawah pengaruh narkotika saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Jakarta.

“Positif menggunakan sabu, inex, dan kokain,” kata Awaludin, Senin (3/8/2026).

Terpisah, Kepala Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, mengatakan pelaku diduga menyiapkan urine "bersih" untuk mengelabui tes narkoba saat menjalankan aksinya sebagai kurir narkotika ke Indonesia.

“Jadi pada saat diperiksa itu kami nemuin dia itu bawa botol, isinya urine. Waktu kita tanya, urine yang 'bersih', tanda kutip ya, yang sebelum dia makai. Jadi memang ini sudah pemain gitu kan,” ucap Hengky.

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