Kedubes AS Desak Warga Amerika untuk Bersiap Tinggalkan Timur Tengah

WASHINGTON - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di beberapa ibu kota Timur Tengah memperingatkan warga Amerika untuk mewaspadai "eskalasi yang tak terduga" dalam konflik regional dan mendesak mereka untuk bersiap meninggalkan wilayah tersebut.

"Warga Amerika di wilayah tersebut harus mempertimbangkan untuk pergi, atau bersiap untuk pergi jika terjadi eskalasi," kata sebuah peringatan keamanan, yang versinya diunggah di media sosial oleh misi AS di Amman, Yerusalem Barat, dan Baghdad.

Pesan-pesan tersebut mendesak warga untuk memeriksa detail penerbangan dan mengikuti saran keselamatan dari otoritas setempat.

"Warga Amerika yang saat ini berada di Timur Tengah harus berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan serta bersiap menghadapi pembatalan penerbangan, penutupan wilayah udara secara berkala, dan potensi gangguan perjalanan," kata peringatan tersebut sebagaimana dilansir Anadolu.

Warga Amerika di Yordania diberitahu untuk tidak mengunjungi pangkalan militer AS di sana, yang baru-baru ini diserang rudal Iran, dan di Israel mereka didesak untuk mencari lokasi tempat perlindungan bom terdekat.