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Kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 Tewaskan 5 Orang, 41 Lainnya Masih Hilang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |16:52 WIB
Kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 Tewaskan 5 Orang, 41 Lainnya Masih Hilang
KM Mutiara Sentosa 2 terbakar di tengah laut.
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JAKARTA - Setidaknya lima orang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang melanda KM Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar, Minggu (2/8/2026). Lima korban yang meninggal dunia tercatat hingga pukul 16.00 WIB. Sementara itu, upaya pencarian masih berlangsung.

Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan petugas juga berhasil mengevakuasi sebanyak 225 orang dalam keadaan selamat.

"Pukul 16.00 WIB, korban terevakuasi lima orang meninggal dunia dan 225 orang selamat," kata Nanang dalam keterangan yang dirilis Kantor SAR Surabaya, Minggu (2/8/2026).

Nanang menyebut kapal itu mengangkut 271 orang berdasarkan data manifes. Dengan demikian, masih ada 41 orang yang dalam pencarian.

"Sebanyak 41 orang masih dalam pencarian," imbuh dia.

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