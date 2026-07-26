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Speedboat Hilang Kontak di Teluk Tomini: 12 Orang Ditemukan, Nahkoda Masih Dicari

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |15:25 WIB
Speedboat Hilang Kontak di Teluk Tomini: 12 Orang Ditemukan, Nahkoda Masih Dicari
Speedboat hilang kontak di Teluk Tomini (Foto: Ist/Jonathan S)
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JAKARTA - Speedboat yang hilang kontak di Perairan Teluk Tomini, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, berhasil ditemukan. Sebanyak 12 orang dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara satu orang yang merupakan nahkoda kapal masih dalam pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Gorontalo, Heriyanto, mengatakan pada operasi SAR hari kedua yang berlangsung Sabtu 25 Juli, tim gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 12 korban selamat.

"Seluruh korban kemudian dievakuasi menuju Sanctum Resort Tojo Una-Una untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut," ucap Heriyanto, Minggu (26/7/2026).

Memasuki hari ketiga operasi pada Minggu 26 Juli, pencarian difokuskan terhadap nahkoda speedboat yang masih hilang, yakni Ferdiansyah (29).

"Fokus operasi hari ini adalah menemukan satu korban yang masih dalam pencarian atas nama Ferdiansyah, selaku nahkoda speedboat," kata Heriyanto.

Heriyanto menambahkan, area pencarian akan diperluas dengan mengerahkan tiga Search and Rescue Unit (SRU). Seluruh personel dan alat utama (alut) yang tersedia dioptimalkan dalam operasi tersebut dengan tetap mengutamakan keselamatan tim di lapangan.

"Kami mengoptimalkan seluruh personel maupun alut yang tersedia, dengan tetap mengutamakan keselamatan personel di lapangan. Kami berharap korban dapat segera ditemukan sehingga operasi SAR dapat diselesaikan secepatnya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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