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Ngantuk Usai Nobar Final Piala Dunia, Pemotor Kecelakaan di Flyover Ciputat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |10:14 WIB
Ngantuk Usai Nobar Final Piala Dunia, Pemotor Kecelakaan di Flyover Ciputat
Kecelakaan di Flyover Ciputat usai nonton Piala Dunia (Foto: Ist)
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JAKARTA - Seorang pengendara motor berinisial HM (43) kecelakaan tunggal di Flyover Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kecelakaan disebabkan HM mengantuk usai nonton bareng (nobar) final Piala Dunia.

“Sesuai hasil klarifikasi, pengendara mengantuk. Dia bilang ngantuk habis nobar,” kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik, Senin (20/7/2026).

Bambang menjelaskan, kecelakaan yang dialami HM itu terjadi sekitar pukul 04.50 WIB pagi tadi. Kecelakaan berawal ketika HM (43) melintas di Jalan Ir. H. Juanda, Ciputat, menuju arah Jakarta.

“Kemudian, tepatnya di atas Flyover Ciputat mengalami out of control karena mengantuk dan jatuh ke arah kiri,” ujar Bambang.

Akibat kecelakaan itu, motor Suzuki Smash milik HM mengalami kerusakan di bagian depan. Korban mengalami luka di bagian kepala akibat benturan tersebut.

Ia menambahkan, korban HM kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke RS Hermina Ciputat untuk mendapatkan perawatan medis. "Korban terluka di bagian kepala dan lengan sebelah kiri, namun masih sadar," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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