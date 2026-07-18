Kecelakaan Beruntun di Tol JORR Tewaskan Sopir Truk, Polisi Duga Akibat Micro Sleep

JAKARTA - Kecelakaan beruntun yang melibatkan enam kendaraan terjadi di ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) KM 54+600 arah Tanjung Priok, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (18/7/2026). Dalam peristiwa tersebut, seorang sopir truk kontainer tewas, sementara pengemudi kendaraan lainnya mengalami luka-luka.

Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Rieki Indra Brata Manggala mengatakan, kecelakaan diduga dipicu oleh sopir truk kontainer bernomor polisi F 9539 FD yang mengalami micro sleep sehingga gagal mengendalikan kendaraannya saat arus lalu lintas sedang melambat.

"Diduga mengantuk atau micro sleep, tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga menabrak kendaraan di depannya dan mengakibatkan kecelakaan," ujar Rieki, Sabtu (18/7/2026).

Korban yang meninggal diketahui bernama Gandi Sugandi (59), pengemudi truk kontainer tersebut. Jenazahnya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"(Gandi) meninggal dunia, kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati," kata Rieki.