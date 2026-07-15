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Rampung Dibongkar, Pramono Janji JPO Tendean Segera Dibangun Lagi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |18:35 WIB
Rampung Dibongkar, Pramono Janji JPO Tendean Segera Dibangun Lagi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, akan dibangun kembali. Diketahui, JPO tersebut terpaksa dibongkar total setelah mengalami kerusakan parah akibat ditabrak truk.

"Karena lokasi itu adalah lokasi yang sangat padat dan strategis, harus segera ada JPO untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Jadi, itu yang paling penting," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Insiden truk yang menabrak JPO terjadi pada Selasa 14 Juli 2026 sekitar pukul 00.30 WIB. Sementara itu, proses pembongkaran JPO rampung sekitar pukul 21.47 WIB. Pramono mengatakan arus lalu lintas kembali normal pada Rabu pagi setelah pembongkaran selesai dilakukan.

Menurut Pramono, Dinas Bina Marga DKI Jakarta belum dapat memastikan kapan pembangunan kembali JPO dilakukan karena terkendala ketersediaan anggaran. Dalam waktu dekat, anggaran pembangunan JPO tersebut memang belum tersedia.

"Jadi, kalau Bina Marga menyampaikan bahwa belum akan dibangun karena memang anggarannya belum ada," bebernya.

 

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