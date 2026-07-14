Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

JPO Tendean Selesai Dibongkar, Kendaraan Menuju Blok M Kembali Melintas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |21:57 WIB
JPO Tendean Selesai Dibongkar, Kendaraan Menuju Blok M Kembali Melintas
Kendaraan Menuju Blok M Kembali Melintas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean, Jakarta Selatan, yang sebelumnya ditabrak truk crane, berhasil dibongkar seluruhnya oleh petugas gabungan. Seiring rampungnya proses pembongkaran, arus lalu lintas dari Tendean menuju Blok M kembali dibuka.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Selasa (14/7/2026) malam, jalur tersebut mulai dibuka sekitar pukul 21.46 WIB. Kendaraan, khususnya sepeda motor, langsung melintas setelah petugas membuka akses jalan.

Sejumlah pengendara tampak membunyikan klakson dan bersorak sebagai bentuk antusiasme karena jalur yang sempat ditutup akhirnya dapat dilalui kembali.

Meski arus lalu lintas telah dibuka, petugas gabungan masih melakukan pembersihan sisa reruntuhan JPO di sekitar lokasi guna memastikan kondisi jalan aman bagi pengguna.

Sebelumnya, sebuah truk crane tersangkut dan menabrak JPO Tendean, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/7/2026). Insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada struktur JPO serta memicu kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan di kawasan Tendean hingga malam hari.
 

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/338/3230166//petugas_mulai_melakukan_pembersihan-nwfG_large.jpg
JPO Tendean Rampung Dibongkar, Kendaraan Menuju Blok M Masih Dialihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/338/3230132//jpo_tendean-hbni_large.jpg
Pembongkaran JPO, Jalan Tendean Jaksel Masih Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/340/3230099//polri-Gmrw_large.jpg
Ditgakkum Korlantas Polri Turun Tangan Dalami Penyebab Kecelakaan Maut di Jalur Pantura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/338/3230030//jpo_tendean_rusak_parah_ditabrak_truk_crane-l8qD_large.jpg
Rusak Parah Ditabrak Truk Crane, JPO Tendean Bakal Dibongkar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/338/3230018//viral-mFjO_large.jpg
Saksi Mata dengar Dentuman Keras saat JPO Ditabrak Truk, Warga Lari Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/338/3229959//jpo_ditabrak_truk-jimJ_large.jpeg
JPO Tendean Nyaris Roboh Usai Ditabrak Truk Pengangkut Ekskavator, Ini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement