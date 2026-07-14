JPO Tendean Selesai Dibongkar, Kendaraan Menuju Blok M Kembali Melintas

JAKARTA - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean, Jakarta Selatan, yang sebelumnya ditabrak truk crane, berhasil dibongkar seluruhnya oleh petugas gabungan. Seiring rampungnya proses pembongkaran, arus lalu lintas dari Tendean menuju Blok M kembali dibuka.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Selasa (14/7/2026) malam, jalur tersebut mulai dibuka sekitar pukul 21.46 WIB. Kendaraan, khususnya sepeda motor, langsung melintas setelah petugas membuka akses jalan.

Sejumlah pengendara tampak membunyikan klakson dan bersorak sebagai bentuk antusiasme karena jalur yang sempat ditutup akhirnya dapat dilalui kembali.

Meski arus lalu lintas telah dibuka, petugas gabungan masih melakukan pembersihan sisa reruntuhan JPO di sekitar lokasi guna memastikan kondisi jalan aman bagi pengguna.

Sebelumnya, sebuah truk crane tersangkut dan menabrak JPO Tendean, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/7/2026). Insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada struktur JPO serta memicu kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan di kawasan Tendean hingga malam hari.



(Awaludin)

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