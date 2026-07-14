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Saksi Mata dengar Dentuman Keras saat JPO Ditabrak Truk, Warga Lari Berhamburan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |12:41 WIB
Saksi Mata dengar Dentuman Keras saat JPO Ditabrak Truk, Warga Lari Berhamburan
Saksi Mata dengar Dentuman Keras saat JPO Ditabrak Truk
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JAKARTA - Suasana di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, mendadak mencekam pada tengah malam tadi. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di wilayah tersebut dilaporkan nyaris ambruk hingga menimbulkan suara dentuman keras yang mengejutkan warga sekitar usai ditabrak truk.

Seorang saksi mata, Devi, menceritakan kejadian tersebut. Menurutnya, suara benturan keras mulai terdengar saat waktu menunjukkan pukul 00.00 WIB.

"Itu kedengarannya dari jam 12 malam, Pak. Dari jam 12 malam kayak denger dentuman gitu," ujar Devi saat ditemui Okezone di lokasi, Selasa (14/7/2026).

Mendengar suara yang begitu keras, Devi menyebut orang-orang yang berada di dalam bangunan di sekitar lokasi langsung bereaksi cepat. Rasa takut akan adanya bangunan roboh membuat sebagian warga lari menyelamatkan diri ke luar gedung.

"Iya, langsung keluar. Langsung pada lari keluar. Pengendara juga langsung pada berhenti dari belakang, dari belakang mobil," tuturnya.

Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Kuningan menuju Pasar Santa, Blok M maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang.

 

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