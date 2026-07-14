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Evakuasi Truk Tabrak JPO di Mampang, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |12:36 WIB
Evakuasi Truk Tabrak JPO di Mampang, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas
Evakuasi Truk Tabrak JPO di Mampang/Okezone
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JAKARTA -  Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Raya Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, mengalami kerusakan parah setelah ditabrak truk pengangkut alat berat.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan, peristiwa itu berawal saat kendaraan truk Mitsubishi Taplooder bernopol B 9077 UFU berjalan dari arah Timur ke Barat di Jl. Raya Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Saat sampai di dekat Hotel Terrazztree, muatan alat beratnya tersangkut JPO,” ujar AKBP Ojo Selasa (14/7/2026).

Dia menerangkan, imbas kejadian itu, petugas melakukan rekayasa arus lalu lintas di lokasi kejadian. Pasalnya, untuk memudahkan petugas melakukan penanganan dan evakuasi truk tersebut.

Ojo menegaskan, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Polisi juga mencatat barang bukti berupa satu unit truk Mitsubishi Taploader dan satu lembar SIM B milik pengemudi.

 

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