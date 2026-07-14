Lalin Menuju Blok M Macet Parah akibat Truk Tabrak JPO di Tendean, Ini Jalur Alternatifnya

JAKARTA - Truk pengangkut alat berat menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Selasa (14/7/2026) pagi. Insiden ini memicu kemacetan panjang di ruas jalan tersebut, sementara polisi melakukan proses evakuasi.

Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menjelaskan insiden ini terjadi tepat di depan Hotel Terraz Tree sekitar pukul 01.28 WIB dini hari. Namun, dampak kepadatan lalu lintas baru dirasakan masyarakat saat memasuki jam sibuk keberangkatan kerja.

Hingga pukul 08.30 WIB, petugas Sat Lantas Jakarta Selatan masih berada di lokasi untuk mengatur sirkulasi kendaraan yang tersendat. Menurut pernyataan resmi otoritas terkait, jalur yang mengarah ke Santa dan Blok M mengalami penyempitan ruang jalan.

“Situasi arus lalu lintas menjelang lokasi terjadi perlambatan dan masih bisa dilalui satu lajur kendaraan sebelah kiri,” tulis keterangan resmi TMC Polda Metro Jaya lewat akun media sosial X.

Untuk mengurai kemacetan yang semakin mengular, petugas menjadwalkan proses pemindahan truk tersebut pada pukul 10.00 WIB. Masyarakat diminta mencari jalur alternatif agar tidak terjebak dalam penutupan jalan sementara selama proses evakuasi berlangsung.

“Sehubungan dengan akan dilakukan proses evakuasi truk pengangkut yang menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jl. Kapt. Tendean pada pukul 10.00 WIB, diimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk menghindari ruas Jl. Kapt. Tendean arah Blok M,” lanjut keterangan TMC Polda Metro Jaya.