Tragis! Pasutri Ditemukan Tewas Berpelukan saat Rumahnya Terbakar

LAMPUNG - Pasangan suami istri (Pasutri) lanjut usia (lansia) ditemukan tewas berpelukan saat kebakaran menghanguskan rumah mereka di Dusun I Sumber Sari, Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Kedua korban tewas diketahui bernama Wajran (86) dan istrinya, Apong (74).

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Rully Fikriansyah mengatakan, laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 23.38 WIB.

Tim pemadam dari Posko Sidomulyo kemudian bergerak menuju lokasi menggunakan satu unit mobil pemadam. Proses penanganan juga dibantu satu armada dari Posko Kalianda.

"Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 00.10 WIB dan langsung melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan serta proses pendinginan selesai sekitar pukul 02.00 WIB," ujar Rully, Senin (13/7/2026).

Setelah api berhasil dikendalikan, petugas menyisir dalam rumah. Kedua korban ditemukan telah meninggal dunia dalam posisi berpelukan.

Pasutri ini diduga tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah.

Lokasi rumah yang cukup jauh dari permukiman membuat kebakaran terlambat diketahui warga. Ketika masyarakat tiba untuk memberikan pertolongan, sekitar separuh bangunan telah dilalap api.