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Kebakaran Hebat di Pulogadung Jaktim, 3 Warga Tewas dan 1 Luka-Luka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |10:16 WIB
Kebakaran Hebat di Pulogadung Jaktim, 3 Warga Tewas dan 1 Luka-Luka
Ilustrasi Kebakaran
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JAKARTA - Kebakaran melanda rumah, toko kelontong dan warung di Kawasan padat penduduk di Pulogadung, Jakarta Timur. Dalam peristiwa tersebut, tiga orang dilaporkan tewas dan satu orang lainnya mengalami luka-luka.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid mengatakan, tiga orang yang meninggal telah dimakamkan.

“Korban meninggal ES (67), LF (40) dan RM (10). Dimakamkan di TPU Rawateratai,” ujar Abdul Wahid, Senin (13/7/2026).

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Kota Administrasi Jakarta Timur menyebut, api diduga berasal dari korsleting stopkontak di salah satu rumah warga, lalu merambat ke toko kelontong dan warung nasi di sampingnya.

Sebanyak 14 unit armada pemadam kebakaran beserta 60 personel diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan.

Setelah berusaha memadamkan si jago merah, api yang membakar tiga bangunan tersebut berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.00 WIB.

(Fahmi Firdaus )

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