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Ada Kebakaran Dekat Rel, KRL Lintas Tangerang Alami Keterlambatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |11:23 WIB
Ada Kebakaran Dekat Rel, KRL Lintas Tangerang Alami Keterlambatan
KRL Jabodetabek (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - KAI Commuter menginformasikan adanya keterlambatan perjalanan KRL lintas Tangerang akibat kebakaran yang terjadi di area permukiman warga di sekitar jalur rel antara Stasiun Rawa Buaya dan Stasiun Batu Ceper.

“Mohon maaf atas keterlambatan perjalanan commuter line lintas Tangerang sehubungan dengan adanya kebakaran di area pemukiman warga di sekitar jalur rel antara Stasiun Rawa Buaya-Batu Ceper,” tulis KAI Commuter lewat akun media sosial X, Jumat (3/7/2026).

KAI Commuter menyampaikan bahwa proses pemadaman saat ini masih berlangsung dan ditangani oleh petugas terkait. Demi menjaga keselamatan perjalanan kereta dan para pengguna, operasional commuter line di lokasi untuk sementara ditahan hingga jalur dinyatakan aman untuk dilalui.

“Saat ini, proses pemadaman sedang berlangsung oleh petugas terkait. Demi keselamatan bersama, perjalanan Commuter Line di lokasi menunggu jalur dipastikan aman sebelum dapat diberangkatkan kembali,” tulisnya.

KAI Commuter memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala sesuai perkembangan penanganan di lapangan. Pihaknya juga mengimbau para pengguna commuter line untuk mengikuti arahan petugas dan memperhatikan informasi terbaru terkait operasional perjalanan.

“Kami akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala seiring perkembangan penanganan di lokasi. Kami juga mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya,” demikian pernyataan KAI Commuter.

(Arief Setyadi )

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