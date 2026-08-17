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Daftar Lengkap Komandan Upacara 17 Agustus dari Era Jokowi hingga Prabowo

Zen Teguh , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |02:05 WIB
Daftar Lengkap Komandan Upacara 17 Agustus dari Era Jokowi hingga Prabowo
Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 2025 lalu. (Foto: dok. Setneg)
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JAKARTA – Daftar lengkap komandan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Istana Merdeka, Jakarta, lazimnya seorang perwira menengah militer atau Polri. Mereka akan memimpin pasukan pengibar bendera pada upacara detik-detik Proklamasi. Adapun pada sore hari,, komandan upacara akan memimpin pasukan penurunan bendera.

Komandan upacara HUT Kemerdekaan RI dipilih melalui seleksi ketat secara nasional. Mengacu data TNI, seleksi ini melibatkan ujian yang mencakup antara lain postur, suara, peraturan baris-berbaris (PBB), kesehatan, hingga psikologi dan wawancara kepemimpinan. 

“Awalnya dimulai dari Gartap (Garnisun Tetap). Mereka mengeluarkan surat telegram kepada masing-masing Angkatan: Darat, Laut, Udara untuk mengirimkan wakilnya untuk mengikuti seleksi,” kata Mayjen TNI Muhammad Imam Gogor Agnie Aditya dikutip dari Ikastara, Senin (17/8/2026).

Imam Gogor saat berpangkat kolonel infanteri terpilih sebagai Komandan Upacara HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020. Tentara kelahiran Kediri, Jawa Timur tersebut ketika itu menjabat Asisten Operasi Paspampres (Asops Paspampres). Saat ini Gogor telah tembus bintang 2 dan menjabat kepala SMA Taruna Nusantara.

Berdasarkan sejarah, Upacara 17 Agustus di Istana dimulai sejak Presiden Soekarno pada 1950. Ini setelah kedaulatan penuh diakui dan ibu kota kembali ke Jakarta dari Yogyakarta. “Sejak itu pula, Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus di Istana Merdeka pertama kali diadakan pada 1950,” tulis laman Kementerian Sekretariat Negara.

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