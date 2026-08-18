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HUT Ke-81 RI, Ketua KPK: Kita Dipercaya Jaga Fondasi Penting Kehidupan Bangsa, Integritas!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |02:01 WIB
HUT Ke-81 RI, Ketua KPK: Kita Dipercaya Jaga Fondasi Penting Kehidupan Bangsa, Integritas!
Ketua KPK Setyo Budiyanto (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, mengingatkan pegawainya terkait tugas mereka sebagai insan KPK. Menurutnya, salah satu tugas berat yang mereka emban adalah menjaga integritas yang menjadi salah satu fondasi kehidupan berbangsa.

Hal itu ia sampaikan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/8/2026).

"Sebagai pegawai KPK, kita memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Kita dipercaya untuk menjaga salah satu fondasi penting kehidupan berbangsa, yaitu integritas," kata Setyo.

Setyo pun menekankan kepada pegawainya agar senantiasa menjaga integritas dalam memerangi korupsi. "Karena itu, saya mengajak seluruh insan untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan independensi. Bukan karena kita bekerja di KPK, tetapi karena bangsa ini membutuhkan contoh bahwa amanah dapat dijalankan dengan jujur dan bertanggung jawab," ujarnya.

Setyo menyadari, dalam praktiknya bakal banyak tantangan dalam menjalankan integritas. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar selalu berpegang pada nilai-nilai yang benar.

"Momentum kemerdekaan ini juga menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan di medan perang. Pada masa sekarang, perjuangan dapat diwujudkan melalui pengabdian yang jujur, pelayanan yang tulus, keberanian menjaga prinsip, dan komitmen untuk tidak menyalahgunakan," ucapnya.

"Mari kita terus menjaga KPK sebagai institusi yang dipercaya publik. Mari kita rawat integritas sebagai nilai yang hidup, bukan sekadar slogan. Dan mari kita pastikan bahwa apa yang kita kerjakan setiap hari benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga kehormatan KPK," sambungnya.
 

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
HUT Ke-81 RI KPK HUT RI
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