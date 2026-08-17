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Dari Atas Kendaraan Hias, Seskab Teddy Bagikan Kaus ke Warga di Karnaval Nusantara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |22:01 WIB
Dari Atas Kendaraan Hias, Seskab Teddy Bagikan Kaus ke Warga di Karnaval Nusantara
Seskab Teddy Indra Wijaya bagikan kaus dari atas mobil karnaval (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya turut ambil bagian dalam pawai karnaval Nusantara yang berlangsung dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (17/8/2026) malam. Dari atas kendaraan hias, Teddy membagikan kaus kepada masyarakat yang menyaksikan parade.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kendaraan hias yang ditumpangi Teddy melintas di kawasan Air Mancur Thamrin sekitar pukul 20.13 WIB. Teddy terlihat mengenakan kemeja berwarna biru yang dipadukan dengan ikat kepala merah putih.

Saat kendaraan melintas, Teddy tampak membagikan kaus kepada warga yang berada di sepanjang jalur karnaval. Masyarakat pun antusias dan berusaha mendapatkan kaus yang dibagikan Seskab tersebut.

Warga terlihat berebut ketika Teddy mendekati sisi jalan tempat mereka berkumpul. Sejumlah masyarakat bahkan meminta Teddy melemparkan kaus ke arah mereka.

Teddy tampak menikmati sambutan hangat masyarakat di kawasan Air Mancur Thamrin. Kehadirannya juga membuat sejumlah warga mengeluarkan ponsel untuk mengabadikan momen saat kendaraan hias yang ditumpanginya melintas.

"Pak Seskab Teddy, yang di sini belum pak (dapat kaos), sini pak," teriak warga ramai menyambut Seskab Teddy.

Selain meminta kaus, sebagian warga juga meneriakkan nama Teddy saat kendaraan hias tersebut melintas. Sorakan terdengar dari sejumlah titik di sepanjang jalur karnaval.

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