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Momen Presiden Prabowo Lepas Karnaval Malam Merdeka di Monas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |20:46 WIB
Momen Presiden Prabowo Lepas Karnaval Malam Merdeka di Monas
Presiden Prabowo Subianto hadiri karnaval HUT ke-81 RI (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melepas pawai karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (17/8/2026). Sejumlah mobil hias dari berbagai kementerian dan lembaga mulai bergerak mengelilingi kawasan Monas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Prabowo terlihat mengenakan kemeja berwarna cokelat lengkap dengan peci hitam. Sementara itu, Gibran tampil mengenakan kemeja berwarna merah.

Saat kendaraan hias mulai bergerak, Prabowo tampak melambaikan tangan kepada para peserta karnaval. Gibran juga turut menyapa rombongan sembari membawa bendera Merah Putih berukuran kecil.

Mobil-mobil hias dari kementerian dan lembaga tersebut melintas secara bergantian di depan Prabowo dan Gibran yang berada di area panggung utama.

Setelah diberangkatkan dari kawasan Monas, kendaraan hias tersebut melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

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