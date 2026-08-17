Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Hangat Prabowo dan Jokowi Duduk Berdampingan di Upacara HUT ke-81 RI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |11:07 WIB
Momen Hangat Prabowo dan Jokowi Duduk Berdampingan di Upacara HUT ke-81 RI
Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Momen hangat terjadi dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Berdasarkan pantauan, Presiden Prabowo Subianto duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Terlihat pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelum duduk, Prabowo berdiri di mimbar utama karena bertugas sebagai Inspektur Upacara.

Prabowo dan Jokowi terlihat berbincang hangat. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi tampak mengenakan pakaian adat.

Sebelumnya, Komandan Upacara Peringatan HUT ke-81 RI Kolonel Infanteri Priyo Handoyo melaporkan bahwa rangkaian upacara telah selesai kepada Prabowo selaku Inspektur Upacara.

"Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai," lapor Priyo, lulusan Akmil 2003 yang menjabat sebagai Komandan Kodim 0733 Kota Semarang Kodam IV/Diponegoro.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236635//presiden_prabowo_subianto-TWUQ_large.jpg
Upacara HUT Ke-81 RI Selesai, Prabowo Minta Komandan Upacara dan Kesatuan Menghadap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236633//presiden_prabowo_subianto-6oXr_large.jpg
Tepuk Tangan Meriah Iringi Paskibraka Usai Kibarkan Merah Putih di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236632//momen_sang_saka_merah_putih_berkibar-PWjz_large.jpg
Momen Sang Saka Merah Putih Berkibar saat Upacara HUT ke-81 RI di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236631//petugas_upacara_hut_ke_81_ri_di_istana-Ag8M_large.jpg
Ini Deretan Petugas Upacara Detik-detik Proklamasi HUT Ke-81 RI di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/33/3236629//hut_ke_81_kemerdekaan_ri-5xbG_large.jpg
Duet Kris Dayanti dan Melly Goeslaw Meriahkan Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236628//presiden_prabowo_subianto-oa8Y_large.jpg
Heningkan Cipta HUT Ke-81 RI, Prabowo Doakan Pahlawan dan Korban Bencana Sumatera hingga NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement