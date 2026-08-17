Momen Hangat Prabowo dan Jokowi Duduk Berdampingan di Upacara HUT ke-81 RI

, Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |11:07 WIB

Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (foto: tangkapan layar)

JAKARTA - Momen hangat terjadi dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Berdasarkan pantauan, Presiden Prabowo Subianto duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Terlihat pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelum duduk, Prabowo berdiri di mimbar utama karena bertugas sebagai Inspektur Upacara.

Prabowo dan Jokowi terlihat berbincang hangat. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi tampak mengenakan pakaian adat.

Sebelumnya, Komandan Upacara Peringatan HUT ke-81 RI Kolonel Infanteri Priyo Handoyo melaporkan bahwa rangkaian upacara telah selesai kepada Prabowo selaku Inspektur Upacara.

"Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai," lapor Priyo, lulusan Akmil 2003 yang menjabat sebagai Komandan Kodim 0733 Kota Semarang Kodam IV/Diponegoro.