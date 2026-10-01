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Resmi! Prabowo Lantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat Jadi Wakapolri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |15:04 WIB
Resmi! Prabowo Lantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat Jadi Wakapolri
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto resmi melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (1/10/2026) hari ini. Selain Suyudi, Prabowo turut melantik Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Pengangkatan Suyudi Ario Seto dan Wahyu Hadiningrat sebagai Kapolri dan Wakapolri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 96-97 Polri Tahun 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

“Bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, Suyudi dan Wahyu yang dilantik sebagai Kapolri Wakapolri kemudian menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

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